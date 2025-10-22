संदिग्ध परिस्थितियों में सफाई कर्मी की मौत, महिला समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहीद पथ स्थित मलाक में मंगलवार की सुबह निजी माल के 48 वर्षीय सफाई कर्मी अरुण रावत गेस्ट हाउस के कमरे में अचेत मिले। परिवारजन ने अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एक महिला और उसके दो दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाते हुए परिवार ने विजय नगर चौराहे पर शव रखकर घंटों प्रदर्शन किया। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है।



कैंट के विद्यानगर कालोनी कटेरी बाग निवासी अरुण एक निजी माल में सफाईकर्मी थे। मंगलवार की सुबह वह मलाक रोड पर कार्तिक गेस्ट हाउस के एक कमरे में अचेत अवस्था में पड़े मिले। सूचना पर परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद परिवार के साथ ही आसपास के अन्य लोग शव लेकर विजय नगर चौराहे पर पहुंचे और मृतक के दोस्त समेत अन्य पर हत्या के आरोप लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि मृतक अपने पड़ोसी विकास रावत के साथ गेस्ट हाउस के कमरे में रुका था। साथ में पश्चिम बंगाल निवासी अमन और उसकी पत्नी भी थी। देर रात चारों ने पार्टी भी की थी।

परिवार का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर अरुण की हत्या कर दी। प्रदर्शन की सूचना पर कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर परिवार को शांत कराया। पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। एक महिला समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। क्राइम टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जल्द ही मामले का राजफाश किया जाएगा।