यूपी के इस शहर में सिटी इलेक्ट्रिक और एसी बसों का किराया घटा, अब इतने पैसों में मिलेगा टिकट

जागरण संवाददाता, लखन। शहर में अब आवागमन और बढ़ेगा, सिटी इलेक्ट्रिक व एसी बसों का किराया दो से पांच रुपये तक कम किया गया है। इस पहल से कम दूरी के लिए यात्रियों को जेब कम ढीली करनी पड़ेगी। सोमवार शाम लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लखनऊ के निदेशक मंडल की बैठक मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की इलेक्ट्रिक एसी बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रथम चरण में 4 किलोमीटर का किराया 12 से घटाकर 10 रुपये किया गया है, जबकि चार से अधिकं लेकिन सात किलोमीटर तक का 20 से घटाकर 15 रुपये किया करने पर मुहर लगाई गई है।

निदेशक मंडल ने सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की माह अप्रैल से सितंबर 2025 के संचालन प्रतिफलों की समीक्षा की गई। इस दौरान आवंटित बजट का उपभोग देखा गया। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत संविदा चालकों व परिचालकों को दीपावली पर्व के अवसर पर देय अवकाश स्वरूप प्रोत्साहन धनराशि 1500 व 3000 की स्वीकृति दी गई। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को नई बसें उपलब्ध कराए जाने के लिए शासन से अनुरोध किए जाने का अनुमोदन भी दिया गया।