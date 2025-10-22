जागरण संवाददाता, लखनऊ। कृष्णा नगर की एलडीए कालोनी में 27 वर्षीय विवाहिता निकिता महाना का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके मकान में पंखे से लटका मिला। मामले में निकिता के परिवारजन ने दहेज हत्या के आरोप लगाते हुए सीमेंट कारोबारी पति पार्थ महाना, सास-ससुर और ननद के खिलाफ कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। विसरा सुरक्षित किया गया है।



दिल्ली के मालवीय नगर निवासी राजेश महाना ने बताया कि तीन वर्ष पहले उन्होंने बेटी निकिता की शादी कानपुर के जार्ज टाउन डिफेंस कालोनी निवासी पार्थ महाना से की थी। पार्थ सीमेंट कारोबारी हैं और वर्तमान में कृष्णा नगर की एलडीए कालोनी में रहते हैं। राजेश के मुताबिक इंटरनेट के माध्यम से दोनों परिवारों की सहमति के बाद रिश्ता तय हुआ था। उन्होंने शादी में 15 लाख रुपये के गहने दिए और लगभग 25 लाख रुपये की शादी की थी। 19 अक्टूबर की तड़के पार्थ ने फोन कर बताया कि निकिता की तबीयत खराब है और उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है।