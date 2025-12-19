यूपी में कार ने स्कूटी सवार मां-बेटी को मारी टक्कर, भागने के चक्कर में तेज की रफ्तार, पहिए में फंस घिसटती चली गई महिला

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर सी-ब्लाक मंदिर के सामने तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार मां-बेटी को टक्कर मार दी। भागने के चक्कर में चालक ने रफ्तार तेज कर दी, जिससे पहिए में फंसकर मां घिसटती हुए चली गई। तभी कार अनियंत्रित होकर खंभे से टकरायी। लोगों ने चालक को पकड़ा, लेकिन मौका देख वह कार लेकर भाग निकला।

उधर, गंभीर रूप से घायल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद से बच्ची सदमे में है। गाजीपुर थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।



इंदिरानगर सेक्टर-11 स्थित जय नगर निवासी कामरान हफीज ने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे पत्नी फराह इरशाद सात वर्षीय बेटी सारा के साथ अपनी एक्टिवा संग सी-ब्लाक मंदिर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान बेकाबू कार ने पीछे से एक्टिवा में टक्कर मार दी। तेज टक्कर से मां-बेटी सड़क पर गिर गई। यह देख चालक ने कार रोकने के बजाए दोबारा दौड़ायी।

बेटी तो बच गई, लेकिन चालक ने फराह को कुचल दिया। पहिए में फंसने से फराह कुछ दूर तक घिसटती चली गई। अनियंत्रित कार खंभे से टकराकर रूक गई। लोगों ने चालक को पकड़ा और पीट दिया। राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से घायल मां-बेटी को लोहिया अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान मौका देख चालक कार लेकर भाग निकला।

हालत नाजुक देख परिजन ने फराह को गोमतीनगर स्थित लवी शुभ अस्पताल में भर्ती कराया। जहां वह वेंटिलेटर पर हैं। डाक्टरों ने बताया कि हादसे फराह के दोनों हाथ और एक पैर टूट गया। साथ ही सीने की पसलियां भी टूट गयी। फेफड़ों में खून के रिसाव से सांस लेने में दिक्कत हो रही है।