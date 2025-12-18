Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफेद, ऑरेंज, पीला, नीला व बैंगनी कलर कोड का क्या मतलब? 2500 रोडवेज बसों में लगेंगे स्टीकर

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    लखनऊ में एलडीए द्वारा बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में आने वाली परिवहन निगम की बसों की पहचान के लिए अलग-अलग रंग के स्टीकर लगाए जाएं ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए द्वारा बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में आने वाली परिवहन निगम की बसों की दूर से ही पहचान होगी। 2500 बसों में अलग-अलग तरह के स्टीकर लगाए जाएंगे। सभी जिलों को अलग रंग वाले स्टीकर आवंटित किए गए हैं। इसे देखकर सुरक्षा में लगे पुलिस के दारोगा व सिपाही नहीं रोकेंगे, साथ ही संबंधित पार्किंग में भी आसानी से प्रवेश मिलेगा। इस कदम से बस से आने वाले यात्रियों को भी आसानी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बसंतकुंज योजना के सेक्टर जे में इन दिनों राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आयोजन में केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आसपास के पांच जिलों से लाया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम 2500 बसें मुहैया करा रहा है। हरदोई जिले से आने वाली बसों में नीला स्टीकर लगा होगा। सीतापुर को पीला, लखीमपुर खीरी को आरेंज, बाराबंकी को बैंगनी और लखनऊ को सफेद स्टीकर आवंटित किया गया है।

    क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ आरके त्रिपाठी ने बताया, स्टीकर पर संबंधित जिले का नाम, बस संख्या और बस का जिले की ओर से आवंटित कोड लिखा होगा। इसके अलावा यह बस जिस पार्किंग में खड़ी होगी उसका भी नाम लिखा होगा। इससे स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी। संबंधित जिलों के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है।

    उल्लेखनीय है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीन महान विभूतियों डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां व म्यूजियम आदि बनाया गया है। इसका लोकार्पण 25 दिसंबर को होना है।लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर व लखनऊ को परिवहन निगम 2500 हजार बसें मुहैया करा रहा है, इन बसों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाया जाएगा।

    म्यूजियम में जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक प्रांगण तैयार
    राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर बने म्यूजियम में पांच गैलरी व तीन प्रांगण बन रहे हैं, भारतीय जनसंघ के समय चुनाव निशान रहा जलता दीपक का प्रांगण तैयार हो गया है। ऐसे ही कमल के फूल पर भारत माता और चक्र का प्रांगण भी तैयार किया जा रहा है।

    प्रधानमंत्री कार्यक्रम के लिए ये तैयारियां

    • -लोकार्पण में डेढ़ लाख लोगों के आने का अनुमान
    • -2075 बसों के लिए बनाई जा रही पार्किंग
    • -तीन हजार कारों व 10 हजार बाइक की पार्किंग
    • -1700 वीआइपी व 250 वीवीआइपी की पार्किंग
    • -परिसर में जनसभा के हैंगर का निर्माण तेजी से चल रहा