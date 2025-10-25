दिवाली के बाद लखनऊ की हवा हुई 'जहर'! वृंदावन योजना में रात भर धधकते कूड़े से सांस लेना भी मुश्किल
दीपावली के बाद लखनऊ में वायु गुणवत्ता खराब होने के बावजूद, वृंदावन योजना में कूड़ा जलाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। सेक्टर चार में नहर किनारे कूड़ा जलाने की शिकायत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। स्थानीय लोग कूड़ा निस्तारण के मनमाने तरीके से परेशान हैं और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली के बाद से लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक हो गया था। इससे भी कूड़ा प्रबंधन के अफसरों ने सबक नहीं सीखा। वृंदावन योजना के सेक्टर चार में नहर किनारे गुरुवार रात कूड़ा जलाने से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। परेशान लोगों ने इसकी शिकायत पीजीआइ थाना व फायर स्टेशन पर जाकर किया। फायर ब्रिगेड ने देर रात कूड़े की आग बुझाई तब लोग किसी तरह सो सके।
वृंदावन योजना में मनमाने तरीके से कूड़े का निस्तारण सेक्टर चार में स्थित दुर्गा मंदिर के पास किया जा रहा है। लंबे समय से इकट्ठा कूड़े में गुरुवार शाम को आग लगा दी गई। इससे कालिंदी पार्क व आसपास के इलाके में धुंध छा गई और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। जैसे-जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे कूड़े की आग भड़कती गई।
वृद्ध व बच्चों के साथ ही बड़े लोगों को परेशानी होने पर गोल्ड स्टार होम्स की आवासीय समिति आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त, नगर आयुक्त के कार्यालय को फोन करके शिकायत किया। कुछ घंटे इंतजार के बाद भी राहत नहीं मिली तो लोगों ने पीजीआइ थाने व फायर टीम को सूचित किया। देर रात में फायर टीम बुलाकर कूड़े की आग बुझाई गई तब लोग सो सके।
ज्ञानेश तिवारी, कपिल देव आदि ने बताया कि अब रविवार को इसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। पहले से ही लोग दुर्गंध से परेशान थे अब कूड़ा जलाने से सभी में आक्रोश है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।