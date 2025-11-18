बंद मकान से नकदी और जेवर चोरी, ठाकुरगंज के मेहता विहार कॉलोनी की घटना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के मेहता विहार में बंद मकान से चोरों ने नकदी और जेवर चोरी कर लिए। घर मालिक ने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ठाकुरगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी है।

सआदतगंज के लकड़मंडी निवासी शोएब परिवार के साथ मेहता विहार में किराए पर रहते हैं। 15 नवंबर को वह परिवार सहित राजस्थान घूमने गए थे। 16 नवंबर को उनके मकान मालिक मो. बेग ने बताया कि कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है।