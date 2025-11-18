बंद मकान से नकदी और जेवर चोरी, ठाकुरगंज के मेहता विहार कॉलोनी की घटना
लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित मेहता विहार कॉलोनी में एक बंद घर में चोरी की घटना हुई। चोरों ने नकदी और जेवर चुरा लिए। मकान मालिक के परिवार के राजस्थान घूमने जाने के बाद यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के मेहता विहार में बंद मकान से चोरों ने नकदी और जेवर चोरी कर लिए। घर मालिक ने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ठाकुरगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी है।
सआदतगंज के लकड़मंडी निवासी शोएब परिवार के साथ मेहता विहार में किराए पर रहते हैं। 15 नवंबर को वह परिवार सहित राजस्थान घूमने गए थे। 16 नवंबर को उनके मकान मालिक मो. बेग ने बताया कि कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है।
शोएब 17 नवंबर को राजस्थान से वापस लौटे और घर पहुंचे तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में रखी अलमारी का लाक खोलकर चोर अंदर रखे सोने और चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ले गए थे। शोएब ने ठाकुरगंज थाने में चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
