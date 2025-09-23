बहन से शादी करवाने की बात का बनाया बहाना, दो भाइयों ने युवक को घर बुलाकर मार डाला, इलाके में सनसनी

लखनऊ के सआदतगंज में एक प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई। अली अब्बास नामक युवक को उसकी प्रेमिका के भाइयों ने घर बुलाकर लाठी-डंडों और ईंटों से पीट-पीटकर मार डाला। आरोप है कि युवक का उनकी बहन के साथ चार साल से प्रेम संबंध था जिससे परिवार वाले नाराज़ थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक फरार है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सआदतगंज के लकड़मंडी इलाके में शादी की बात करने के लिए बहन के प्रेमी 26 वर्षीय अली अब्बास को घर बुलाया गया, जहां भाइयों ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर और ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक साथी फरार हो गया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश में दो टीमें लगाई गई हैं। यह है पूरा मामला डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सआदतगंज की लकड़मंडी निवासी हिमालय प्रजापति और सौरभ प्रजापति हैं, जबकि उनका एक साथी सोनू फरार है और उसकी तलाश में टीम लगी हुई है। जांच में सामने आया कि अली का आरोपियों की बहन से चार वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी इलाके में सभी लोगों को थी। इससे हिमालय और सौरभ समेत परिवार के लोग रंजिश रखने लगे थे और उन्होंने अली की गतिविधियों पर नजर रखी। जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने साजिश रची कि बहन की मदद से अली को शादी की बात करने के लिए घर बुलाएंगे और वहीं मार देंगे।

साजिश के तहत सोमवार देर रात बहन ने अली को शादी की बात करने के लिए घर बुलाया। अली खुशी-खुशी पहुंचा, जहां सौरभ, हिमालय और अन्य लोग पहले से तैयार थे। अली के पहुंचते ही उन लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई शुरू कर दी और चीख-पुकार मचने पर ईंट से अली का सिर कुचल दिया, जिससे वह मरणासन्न हो गया। परिजनों को सूचना मिली, तो वे पुलिस के साथ वहां पहुंचे और अली को ट्रामा सेंटर ले गए, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

डीसीपी ने बताया कि सआदतगंज के हातानूर बेग निवासी पिता आरिफ की तहरीर पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई बार पहले भी धमका चुके थे आरोपी बहन से प्रेम-प्रसंग होने की जानकारी मिलने पर अली को आरोपी भाई कई बार समझा चुके थे। साथ ही बात करने के लिए मना करते थे। बावजूद इसके अली और उसकी बहन ने मिलना नहीं बंद किया। जिससे के बाद रंजिश में आरोपियों ने हत्या कर दी।