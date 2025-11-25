अनियंत्रित होकर पलटी कार, सड़क हादसे में बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट घायल
काकोरी के मोहानरोड स्थित मदारपुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। हादसे में बैंक ऑफ इंडिया मोहान शाखा के मैनेजर मनोज वर्मा और अकाउंटेंट उपेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से निकालकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मैनेजर की हालत नाजुक बनी हुई है।
संवाद सूत्र, काकोरी। काकोरी के मोहानरोड स्थित मदारपुर पेट्रोल पंप के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गई। इस घटना में बैंक आफ इंडिया की मोहान शाखा में तैनात मैनेजर मनोज वर्मा और अकाउंटेंट उपेंद्र सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कार से बाहर निकालकर सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। मैनेजर की हालत नाजुक है।
काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि सुबह दोनों अधिकारी लखनऊ से अपनी कार से ड्यूटी पर उन्नाव जा रहे थे। मदारपुर पेट्रोल पंप के पास उनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर खंती में पलट गई। कार सवार दोनों लोग अंदर ही फंस गए।
घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह कार का गेट तोड़कर दोनों लोगों को बाहर निकाला और सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है। नाजुक हालत में बैंक मैनेजर का इलाज जारी है। अकाउंटेंट की हालत खतरे से बाहर है। मैनेजर मनोज के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है।
