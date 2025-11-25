अनियंत्रित होकर पलटी कार, सड़क हादसे में बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट घायल

संवाद सूत्र, काकोरी। काकोरी के मोहानरोड स्थित मदारपुर पेट्रोल पंप के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गई। इस घटना में बैंक आफ इंडिया की मोहान शाखा में तैनात मैनेजर मनोज वर्मा और अकाउंटेंट उपेंद्र सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कार से बाहर निकालकर सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। मैनेजर की हालत नाजुक है।

काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि सुबह दोनों अधिकारी लखनऊ से अपनी कार से ड्यूटी पर उन्नाव जा रहे थे। मदारपुर पेट्रोल पंप के पास उनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर खंती में पलट गई। कार सवार दोनों लोग अंदर ही फंस गए।