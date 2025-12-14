एयरपोर्ट से हजरतगंज चौराहे तक छाया 'भगवा', BJP प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया 

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:47 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान उत्साह और राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही। पार्टी कार्यालय के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर सड़कों पर भी बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता डटे रहे।

    हर किसी की निगाहें नामांकन कक्ष की ओर आने-जाने वाले नेताओं पर टिकी थीं। एयरपोर्ट से लेकर हजरतगंज चौराहे तक भगवा छाया रहा। भाजपा के झंडे व पोस्टर जगह-जगह लगे थे। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है।

    डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डा. आंबेडकर सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा अपनी ताकत दिखाएगी। इसमें केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों तक को बुलाया गया है।

    प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह इस कदर था कि भाजपा पदाधिकारी और समर्थक शनिवार को ही लखनऊ पहुंच गए हैं। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने रविवार को होने वाले कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की घोषणा दोपहर एक बजे होगी। -