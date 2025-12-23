Language
    लखनऊ के बंथरा में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    लखनऊ के बंथरा में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे 19 वर्षीय युवक राहुल गौतम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बंथरा-बिजनौर मार्ग पर ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बंथरा (लखनऊ)। बंथरा में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं।

    बंथरा के गुलाब खेड़ा निवासी रामबिलास ने बताया कि उनके छोटे भाई 19 वर्षीय राहुल गौतम मंगलवार की सुबह किसी काम से घर से बाइक लेकर निकले थे। बंथरा-बिजनौर मार्ग पर ग्लोरी स्कूल के पास पहुंचे तभी सामने से एक अन्य गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी। वह गाड़ी बचाने के चक्कर में बाइक किनारे से निकालने लगे।

    इसी बीच उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवार ने कोई तहरीर नहीं दी है।