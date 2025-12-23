लखनऊ के बंथरा में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत

संवाद सूत्र, बंथरा (लखनऊ)। बंथरा में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं।



बंथरा के गुलाब खेड़ा निवासी रामबिलास ने बताया कि उनके छोटे भाई 19 वर्षीय राहुल गौतम मंगलवार की सुबह किसी काम से घर से बाइक लेकर निकले थे। बंथरा-बिजनौर मार्ग पर ग्लोरी स्कूल के पास पहुंचे तभी सामने से एक अन्य गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी। वह गाड़ी बचाने के चक्कर में बाइक किनारे से निकालने लगे।