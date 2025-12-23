लोकार्पण समारोह में रायबरेली-उन्नाव से भी लखनऊ आएंगे लाभार्थी, पार्किंग व बसों के आवंटन की प्रक्रिया चालू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बसंतकुंज योजना के सेक्टर जे में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 25 दिसंबर को लोकार्पण समाराेह है। इसमें रायबरेली व उन्नाव जिले से भी लाभार्थी आएंगे। दोनों जिलों को पार्किंग व बसों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। समारोह में अब पांच नहीं अब सात जिलों से लाभार्थियों को लाने की तैयारी है, पहले लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर व लखीमपुर खीरी के लाभार्थियों को लाने का खाका खींचा गया था।

अब रायबरेली व उन्नाव जिलों से भी लाभार्थियों को लाने के लिए बसों का आवंटन हो रहा है। परिवहन विभाग के पास 230 अतिरिक्त बसें हैं। अब बसों की कुल संख्या 2500 से अधिक होने की पूरी उम्मीद है। परिवहन निगम के अधिकारी ने बताया, बसों का समारोह के लिए बसों का लोकार्पण बढ़ाया जाएगा, यह सब कोहरे व ठंड को देखते हुए बदलाव हो रहे हैँ।