Lucknow Accident: उल्टी दिशा से आ रहे डीसीएम ने बस को मारी टक्कर, एक की मौत; 30 से ज्यादा घायल
लखनऊ के किसान पथ पर एक बारात बस और डीसीएम की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब बस बारात लेकर जा रही थी। पुलिस घटना की जांच कर रही है, और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। किसान पथ पर सोमवार शाम अनूपखेड़ा अंडरपास के पास उल्टी दिशा से आ रहे डीसीएम ने बारातियों से भरी बस में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस व डीएसएण का अगला हिस्सा फंस गया। सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने डीसीएम के केबिन को काटकर अलग किया। साथ ही बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने घायलों को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां 80 वर्षीय राम मझोर की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि सुलतानपुर के बल्दीराज स्थित लखैतामाफी गांव से एक बारात लेकर बस इटावा जा रही थी। बस में करीब 40 लोग सवार थे। सरोजनीनगर के अनूपखेड़ा अंडरपास के पास पहुंची, तभी उल्टी दिशा से आ रहे डीसीएम ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें बस में मौजूद लोग फंस गए। घटना होते ही डीसीएम का चालक फरार हो गया, लेकिन कंडक्टर उसी में फंस गया।
सूचना मिलते ही पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए। कुछ यात्री बस में फंसे थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। साथ ही डीसीएम का अगला हिस्सा काटकर अलग किया। साथ ही सीट के बीच में फंसे एंगल को भी कई जगह से काट दिया। उन सभी लोगों को एक-एक कर बाहर निकाला गया। किसी को लोकबंधु अस्पताल तो किसी को सीएचसी भेजा गया।
सीएससी मोहनलालगंज भेजे गए राम मझोर की मौत हो गई। जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी का अलग-अलग स्थान पर इलाज चल रहा है। एसीपी ने बताया कि ट्रैफिक जाम न लगे, इसके लिए क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया गया।
इनका इलाज चल रहा
बाराती राजेश कुमार, साधुराम, अमरनाथ, लक्ष्मण यादव, वासुदेव, अयोध्या के कुमारगंज निवासी राजेश कुमार यादव, प्रदीप यादव, हड़ियापुर निवासी शकील, संतोष, संदीप समेत अन्य का इलाज चल रहा है।
लखनऊ में पहले भी हो चुके हैं बड़े बस हादसे
26 जून 2025- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस पलटी: करीब 50 यात्री घायल, दो लोगों की मौत।
12 सितंबर 2025- नेशनल हाइवे पर रोडवेज बस पलटी: पांच की मौत और 19 घायल।
25 अक्टूबर 2025- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर निजी बस पलटी: 13 यात्री घायल।
26 अक्टूबर 2025-डबल-डेकर बस में आग लगी, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 39 यात्री सुरक्षित निकाले गए।
1 नवंबर 2025-लखनऊ-आयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस ने आठ वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, बच्ची की मौके पर ही मौत।
