डिजिटल अरेस्ट से ठगी रोकने की पहल, एफडी तुड़वाने से पहले बैंक से मदद लेगी पुलिस

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्गों की जिंदगी भर की जमा-पूंजी लूटने वाले साइबर जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए अब बैंकिंग स्तर पर भी सतर्कता बढ़ाने की तैयारी है। साइबर क्राइम सेल बैंक के नोडल अधिकारियों से पत्राचार कर अपील करेगा कि यदि कोई बुजुर्ग अचानक बड़ी रकम की एफडी तुड़वाकर खाते से पैसा निकालने या दूसरे खाते में भेजने की कोशिश करें तो बैंककर्मी उससे कारण पूछें। जरूरत पड़ने पर उसके किसी परिचित या स्वजन को बुलाकर तस्दीक कराई जाए। परिचित उपलब्ध न हो तो संबंधित थाने को सूचना दी जाए।

ऐसे मामलों में शुरुआती स्तर पर बैंक की सतर्कता से ठगी रोकी जा सकती है। यदि रकम ट्रांसफर हो भी गई है तो तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर उसे फ्रीज कराने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को जागरूक करने के लिए बैंकों के बाहर डिजिटल अरेस्ट से बचाव संबंधी पोस्टर भी लगाए जाएंगे। साइबर ठग बुजुर्गों को वीडियो काल पर पुलिस, एटीएस, सीबीआइ या ईडी का अधिकारी बनकर धमकाते हैं।

इसके बाद कहते हैं कि बैंक खाते या एफडी में जमा रकम की जांच होनी है और उसे बताए गए खाते में भेजना होगा। डर के कारण पीड़ित बैंक पहुंचकर एफडी तुड़वा देते हैं। ऐसे में बैंककर्मी यदि कुछ मिनट बातचीत कर कारण समझें और जरूरत पर परिवार या पुलिस से संपर्क करें तो बड़ी रकम ठगों तक पहुंचने से बच सकती है।

एडीसीपी क्राइम किरन यादव के मुताबिक, बैंक के नोडल से पत्राचार किया जाएगा कि बैंककर्मी ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनसे बातचीत करें। उनको डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी दें, अगर वह किसी जाल में फंसा होगा तो तुरंत बताएगा।



हाल के महीनों में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं।