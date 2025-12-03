Language
    लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर से बेकरी में लगी आग, दमकलकर्मियों ने किया काबू

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:52 AM (IST)

    लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित विजयपुर में एक बेकरी में एलपीजी सिलेंडर से आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई, और मौके पर पहुंची टीम ने आधे घंटे में आग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बख्शी का तालाब के विजयपुर स्थित बेकरी में मंगलवार की देर रात बेकरी में रखे एलपीजी सिलेंडर से आग लग गई। दुकान से लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि बीकेटी फायर स्टेशन को देर रात सूचना मिली कि विजयपुर इलाके की एक बेकरी में आग लगी है। एक अग्निशमन वाहन को मौके पर भेजा गया। टीम पहुंची तो बेकरी में रखे सिलेंडर में आग लगी थी। उसके आसपास रखा सामान भी जल रहा था। इस पर टीम ने आग बुझानी शुरू की। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग कैसे लगी यह पता लगाया जा रहा है।