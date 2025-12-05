यूपी में ऑटो से घूम-घूमकर बंद घरों की रेकी के बाद करते थे चोरी, पुलिस ने चार चोरों को दबोचा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर पुलिस ने गुरुवार को आटो से घूम-घूमकर बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि बदमाशों के पास से दो लैपटाप, मोबाइल, विदेशी मुद्रा, सोने के सिक्के, 4250 रुपये व अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने इंदिरानगर व गाजीपुर की दो चोरी की घटनाओं का राजफाश किया है।



डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में विकास निगम निवासी गोंडा हालपता तकरोही इंदिरानगर, नीरज वर्मा निवासी रामकोट सीतापुर हालपता तकरोही, मोहित अवस्थी उर्फ कालिया निवासी महोना इटौंजा हालपता विष्णु विहार कालोनी फैजुल्लागंज और संजय कश्यप निवासी संदना सीतापुर हालपता सेक्टर-19 इंदिरानगर हैं। चारों आरोपित पेशे से आटो चालक हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूल रूप से यमन निवासी लविवि छात्र अब्दुल अजीज अहमद मो. इंदिरानगर सेक्टर-10 में किराए पर रहता है। दस अक्टूबर की रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर भारतीय व विदेशी मुद्रा, महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक लैपटाप, एक मोबाइल फोन, अंगूठियां और अन्य कीमती सामान समेत सारा माल चोरी कर लिया था। 11 अक्टूबर को जानकारी होने पर पीड़ित ने 13 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराया था।