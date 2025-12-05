Language
    यूपी में ऑटो से घूम-घूमकर बंद घरों की रेकी के बाद करते थे चोरी, पुलिस ने चार चोरों को दबोचा

    By Ayushman Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:09 AM (IST)

    लखनऊ में इंदिरानगर पुलिस ने ऑटो से घूमकर बंद घरों की रेकी करने वाले चार चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया है। य ...और पढ़ें

    लैपटाप, जेवरात, विदेशी मुद्रा, सोने के सिक्के समेत अन्य माल किया बरामद। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर पुलिस ने गुरुवार को आटो से घूम-घूमकर बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि बदमाशों के पास से दो लैपटाप, मोबाइल, विदेशी मुद्रा, सोने के सिक्के, 4250 रुपये व अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने इंदिरानगर व गाजीपुर की दो चोरी की घटनाओं का राजफाश किया है।

    डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में विकास निगम निवासी गोंडा हालपता तकरोही इंदिरानगर, नीरज वर्मा निवासी रामकोट सीतापुर हालपता तकरोही, मोहित अवस्थी उर्फ कालिया निवासी महोना इटौंजा हालपता विष्णु विहार कालोनी फैजुल्लागंज और संजय कश्यप निवासी संदना सीतापुर हालपता सेक्टर-19 इंदिरानगर हैं। चारों आरोपित पेशे से आटो चालक हैं।

    मूल रूप से यमन निवासी लविवि छात्र अब्दुल अजीज अहमद मो. इंदिरानगर सेक्टर-10 में किराए पर रहता है। दस अक्टूबर की रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर भारतीय व विदेशी मुद्रा, महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक लैपटाप, एक मोबाइल फोन, अंगूठियां और अन्य कीमती सामान समेत सारा माल चोरी कर लिया था। 11 अक्टूबर को जानकारी होने पर पीड़ित ने 13 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराया था।

    दस अक्टूबर की रात ही चोरों ने सेक्टर-14 में रमेश कुमार के इंवस्टीगेशन कार्यालय का ताला तोड़कर तीन लैपटाप और मोबाइल चोरी हुआ था। दोनों ही वारदातों में चोरों की करतूत सीसी कैमरे में कैद हो गयी थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के करीब 150 सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले तो महत्वपूर्ण सुराग मिला था।

    कैमरे में चोर ऑटो से जाते हुए दिखे थे। फुटेज की मदद से पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। उसके बाद बुधवार रात माही मेडिकल सर्विस लेन के पास से चारों आरोपितों को दबोच लिया।

    इंस्पेक्टर इंदिरानगर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि गिरोह का सरगना विकास निगम है। चारों आरोपित नशा और मौजमस्ती के लिए आटो चलाने की आड़ में रेकी कर चोरी करते हैं।