कैश माउथ में लगाई लोहे की पट्टी... ATM में युवक ने क्या किया जो लोगों ने पकड़कर पुलिस को कर दिया सुपुर्द

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बादशाहनगर स्थित एटीएम में लोहे की पट्टी लगाकर रकम हड़पने वाले जालसाज को स्थानीय लोगों ने घेर कर दबोच लिया। इसके बाद उसे महानगर पुलिस को सिपुर्द कर दिया। इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि कंपनी के अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया गया।



इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक पकड़ा गया आरोपित अनंत प्रकाश मिश्रा प्रतापगढ़ के बाबा का पुरवा निवासी है। कंपनी की सर्विलांस टीम ने कैश माउथ पर लगे लोहे की पट्टी को निकाल दिया है। जांच में सामने आया कि एक युवक दस हजार रुपये निकालने का प्रयास किया था।