    कैश माउथ में लगाई लोहे की पट्टी... ATM में युवक ने क्या किया जो लोगों ने पकड़कर पुलिस को कर दिया सुपुर्द

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    लखनऊ के बादशाहनगर में एटीएम से लोहे की पट्टी लगाकर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे एक जालसाज को लोगों ने पकड़ लिया। महानगर पुलिस ने आरोपी अनंत प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कंपनी की सर्विलांस टीम ने कैश माउथ से लोहे की पट्टी बरामद की। एक महिला के फंसे हुए दस हजार रुपये भी वापस किए गए।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बादशाहनगर स्थित एटीएम में लोहे की पट्टी लगाकर रकम हड़पने वाले जालसाज को स्थानीय लोगों ने घेर कर दबोच लिया। इसके बाद उसे महानगर पुलिस को सिपुर्द कर दिया। इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि कंपनी के अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया गया।

    इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक पकड़ा गया आरोपित अनंत प्रकाश मिश्रा प्रतापगढ़ के बाबा का पुरवा निवासी है। कंपनी की सर्विलांस टीम ने कैश माउथ पर लगे लोहे की पट्टी को निकाल दिया है। जांच में सामने आया कि एक युवक दस हजार रुपये निकालने का प्रयास किया था।

    खाते से रुपये तो कट गए लेकिन रुपये नहीं निकले। जांच के दौरान रुपया कैश माउथ में फंसा मिला। रुपये निकालकर महिला को सिपुर्द कर दिया गया। इस मामले में अयोध्या के ओरवा निवासी जितेंद्र कुमार तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी राष्ट्रीकृत बैंकों में एटीएम लगाने का काम करती है।