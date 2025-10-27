लखनऊ में बदमाशों में सैन्यकर्मी को बनाया निशाना, मोबाइल और डेबिट कार्ड चोरी कर खाते से उड़ाए तीन लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चारबाग ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर दो बदमाशों ने सैन्यकर्मी को निशाना बनाया। उससे पटना जाने की ट्रेन के बारे में पूछताछ की। इसी बीच सैन्यकर्मी का मोबाइल और डेबिट कार्ड पार कर दिया। इसके बाद खाते से तीन लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने नाका थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर के सचेंडी स्थित घरमंगदपुर निवासी अमोल आर्मी में हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती असम में है। अवकाश पर वह घर आए थे। 25 अक्टूबर को चारबाग स्टेशन के ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर उनसे दो अंजान व्यक्ति मिले। उन्होंने पटना जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछताछ की। साथ ही स्टेशन परिसर के बाहर तक पहुंचे।

अमोल के मुताबिक वह एटीएम बूथ में रुपये निकालने गए। इस दौरान दोनों ने उनका पासवर्ड देख लिया। अभी वह कुछ समझ पाते इसी बीच उनका डेबिट कार्ड व मोबाइल दोनों ने पार कर दिया। कुछ देर में उनके खाते से सारी रकम निकाल ली गई।