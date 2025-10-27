लखनऊ में बदमाशों में सैन्यकर्मी को बनाया निशाना, मोबाइल और डेबिट कार्ड चोरी कर खाते से उड़ाए तीन लाख रुपये
लखनऊ में बदमाशों ने एक सैन्यकर्मी को निशाना बनाया और उसका मोबाइल व डेबिट कार्ड लूट लिया। एटीएम से पैसे निकालने गए सैन्यकर्मी को घेरकर वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर खाते से तीन लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चारबाग ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर दो बदमाशों ने सैन्यकर्मी को निशाना बनाया। उससे पटना जाने की ट्रेन के बारे में पूछताछ की। इसी बीच सैन्यकर्मी का मोबाइल और डेबिट कार्ड पार कर दिया। इसके बाद खाते से तीन लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने नाका थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
कानपुर के सचेंडी स्थित घरमंगदपुर निवासी अमोल आर्मी में हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती असम में है। अवकाश पर वह घर आए थे। 25 अक्टूबर को चारबाग स्टेशन के ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर उनसे दो अंजान व्यक्ति मिले। उन्होंने पटना जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछताछ की। साथ ही स्टेशन परिसर के बाहर तक पहुंचे।
अमोल के मुताबिक वह एटीएम बूथ में रुपये निकालने गए। इस दौरान दोनों ने उनका पासवर्ड देख लिया। अभी वह कुछ समझ पाते इसी बीच उनका डेबिट कार्ड व मोबाइल दोनों ने पार कर दिया। कुछ देर में उनके खाते से सारी रकम निकाल ली गई।
अमोल के मुताबिक बैंक से डिटेल निकलवाने पर पता चला कि खाते से तीन लाख रुपये निकाले गए थे। पीड़ित के मुताबिक इसकी शिकायत नाका थाने में की तो पुलिस ने टालमटोल का रवैया अख्तियार किया। इंस्पेक्टर नाका श्रीकांत राय के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश में सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
