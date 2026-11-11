लखनऊ में देर रात निर्माणाधीन अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर लगी आग, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में मंगलवार देर रात निर्माणाधीन बहुमंजिला अपार्टमेंट की दसवीं मंजिल पर आग लग गई। अंसल एपीआइ स्थित जश्न रियालिटी अपार्टमेंट में आग की लपटें इतनी तेज थीं कि धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

हसनपुर खेवली गांव के पास स्थित जश्न रियालिटी अपार्टमेंट में निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार देर रात इमारत की दसवीं मंजिल से आग की लपटें उठने लगीं। कुछ ही देर में ऊपरी मंजिल से धुआं निकलने लगा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी।