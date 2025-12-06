लखनऊ के लोगों को जल्द मिलने वाली है नई सुविधा, अमीनाबाद और कैसरबाग क्षेत्र में मिलेगी ये सहूलियत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अमीनाबाद और कैसरबाग क्षेत्र में निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों का शुक्रवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सुबह पहले वह अमीनाबाद स्थित घंटाघर पार्किंग पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्माण स्थल पर पड़े सभी सीएनडी वेस्ट को तत्काल हटाया जाने और सफाई का निर्देश दिया।

अमीनाबाद बाजार में पार्किंग समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अमीनाबाद घंटाघर क्षेत्र में पार्किंग निर्माण और सुंदरीकरण का निर्देश दिया था। नगर आयुक्त ने कैसरबाग के चकबस्त पार्किंग के निरीक्षण के दौरान बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो।