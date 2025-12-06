Language
    लखनऊ के लोगों को जल्द मिलने वाली है नई सुविधा, अमीनाबाद और कैसरबाग क्षेत्र में मिलेगी ये सहूलियत

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अमीनाबाद और कैसरबाग में निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। अमीनाबाद घंटाघर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अमीनाबाद और कैसरबाग क्षेत्र में निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों का शुक्रवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सुबह पहले वह अमीनाबाद स्थित घंटाघर पार्किंग पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्माण स्थल पर पड़े सभी सीएनडी वेस्ट को तत्काल हटाया जाने और सफाई का निर्देश दिया।

    अमीनाबाद बाजार में पार्किंग समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अमीनाबाद घंटाघर क्षेत्र में पार्किंग निर्माण और सुंदरीकरण का निर्देश दिया था। नगर आयुक्त ने कैसरबाग के चकबस्त पार्किंग के निरीक्षण के दौरान बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो।

    नगर आयुक्त ने अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा को पार्किंग भवन की ऊंचाई से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर एएसआइ (पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) से समन्वय स्थापित कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के भी निर्देश दिए। चकबस्त पार्किंग एक भूमिगत पार्किंग है, जिसकी क्षमता को और बढ़ाया जाना है जिससे पार्किंग मेंं आम लाेगों को सहूलियत होगी।