यूपी में पुलिस-प्रशासन के लिए आ गया नया फरमान, एक्सप्रेस-वे पर ओवरटेकिंग को लेकर कही ये बात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कोहरे और ठंड के कारण सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जनसुरक्षा पर विशेष बल दिया है। शुक्रवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि धुंध अथवा कोहरे के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस व प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने, सड़क प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टर, पेट्रोलिंग और आपातकालीन सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि डार्क स्पाट्स को चिन्हित कर तत्काल बेहतर इंतजाम किए जाएं। एनएचएआइ और स्टेट हाइवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानियां बरतने के संबंध में जागरूक किया जाए। इसके अलावा ट्रैवल गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन करने और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश उन्हाेंने दिए हैं।

उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से यात्रियों को जागरूक किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने और अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए, ब्लैक स्पाट्स पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए, टीमें तैनात की जाएं। क्रेन और एंबुलेंस को 24×7 उपलब्ध रखा जाए।

उन्होंने कहा कि कोहरे के दौरान सुरक्षित यात्रा के लिए जारी की गई ट्रैवल गाइडलाइन के अनुसार धुंध के दौरान वाहन की गति निर्धारित सीमा से कम रखने, फाग लाइट उपयोग करने, हेडलाइट को लो-बीम पर रखने, इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखने, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाने, एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचने के निर्देश का पालन करने के लिए कहा।