दिल्ली धमाके के बाद लखनऊ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ी, आरपीएफ-जीआरपी की टीमों ने बढ़ाई सख्ती

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद लखनऊ के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआइएसएफ, पुलिस और कई एजेंसियों ने सघन जांच कर सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बढ़ा दिया। वहीं, आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त टीमें बनाकर लखनऊ स्टेशन, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोमतीनगर जैसे स्टेशनों पर विशेष जांच की।

बम निरोधक दस्ते ने लखनऊ स्टेशन पर ट्रेनों और परिसर में लावारिस खड़े वाहनों की जांच की। लखनऊ जंक्शन आरपीएफ प्रभारी अमित राय के नेतृत्व में लखनऊ जंक्शन के सामने, कैबवे, सभी छह प्लेटफार्मों पर यात्रियों से पूछताछ की गई।पुष्पक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के यात्रियों के सामानों की जांच के बाद ही उनको प्रवेश दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी आने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। आटो रिक्शा व टैक्सी स्टैंड पर बम निरोधक दस्ते ने जांच कर अपनी क्लीयरेंस रिपोर्ट सौंपी।