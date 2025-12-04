लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की उड़ानों में घंटों देरी से बढ़ा आक्रोश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अमौसी स्थित लखनऊ एयरपोर्ट पर गुरुवार को यात्र‍ियों का गुस्सा फूट पड़ा। इंडिगो विमान सेवाओं की कई उड़ानें कल रात से ही लगातार लेट होने के कारण यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। लंबे इंतजार और एयरलाइन की तरफ से कोई स्पष्ट अपडेट न मिलने पर यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी भी की।

इंडिगो की कई घरेलू उड़ानें निर्धारित समय से कई-कई घंटे लेट चल रही हैं। कई उड़ानों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी। देर रात से फ्लाइट कैंसल या री-शेड्यूल होने की आशंका में यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रुके रहना पड़ रहा है। इससे यात्रियों में आक्रोश बढ़ा।