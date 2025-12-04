लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की उड़ानों में घंटों देरी से बढ़ा आक्रोश
लखनऊ हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ानों में लगातार देरी के कारण यात्रियों ने हंगामा किया। उड़ानों में घंटों देरी होने से नाराज यात्रियों ने एयरलाइंस के ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अमौसी स्थित लखनऊ एयरपोर्ट पर गुरुवार को यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। इंडिगो विमान सेवाओं की कई उड़ानें कल रात से ही लगातार लेट होने के कारण यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। लंबे इंतजार और एयरलाइन की तरफ से कोई स्पष्ट अपडेट न मिलने पर यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
इंडिगो की कई घरेलू उड़ानें निर्धारित समय से कई-कई घंटे लेट चल रही हैं। कई उड़ानों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी। देर रात से फ्लाइट कैंसल या री-शेड्यूल होने की आशंका में यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रुके रहना पड़ रहा है। इससे यात्रियों में आक्रोश बढ़ा।
यात्रियों ने आरोप लगाया कि इंडिगो की ओर से न तो मैसेज भेजा गया और न ही काउंटर पर कोई ठोस जानकारी दी जा रही है। कई यात्रियों ने बताया कि वे एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन एयरलाइन की तरफ से न कोई घोषणा की गई और ना ही वैकल्पिक इंतजाम किए गए। फ्लाइट में देरी से परेशान यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।
