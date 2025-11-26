Lucknow Airport: तीन विमान निरस्त, 10 घंटे देरी से आई शारजाह से लखनऊ आने वाली फ्लाइट
लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन बाधित होने से यात्रियों को परेशानी हुई। बुधवार को इंडिगो की तीन उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें लखनऊ से मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। शारजाह से लखनऊ आने वाली उड़ान 10 घंटे देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ा। कई अन्य घरेलू उड़ानें भी लेट हुईं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले एक सप्ताह से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आने वाले विमानों का संचालन बिगड़ गया है। बुधवार को तीन विमान निरस्त हो गए। वहीं, कई घरेलू और इंटरनेशनल विमान लेट लतीफी का शिकार हुए।
लखनऊ से इंडिगो एयरलाइन का मुंबई जाने वाला विमान 6ई-2441 और लखनऊ-बेंगलुरु का विमान 6ई-6354 निरस्त हो गया।
वहीं, मुंबई से लखनऊ आने वाला विमान 6ई-2442 भी निरस्त हुआ। बुधवार को सबसे अधिक देरी से शारजाह से लखनऊ आने वाला इंडिगो एयरलाइन विमान 6ई-8692 रहा। यह विमान लखनऊ 10 घंटे की देरी से आ सका। वहीं, लखनऊ से शारजाह जाने वाला विमान 6ई-8751 भी 10:30 घंटे की देरी से उड़ान भर सका।
लेट लतीफी का शिकार हुए इंडिगो विमान
(लखनऊ से संबंधित)
|लखनऊ आने वाली फ्लाइट्स (देरी)
|6E-338
|पुणे → लखनऊ
|41 मिनट
|6E-2172
|दिल्ली → लखनऊ
|35 मिनट
|6E-6614
|दिल्ली → लखनऊ
|1 घंटा 5 मिनट
|6E-6167
|हैदराबाद → लखनऊ
|1 घंटा 10 मिनट
|6E-903
|बेंगलुरु → लखनऊ
|1 घंटा 30 मिनट
|6E-5624
|मुंबई → लखनऊ
|2 घंटे
|लखनऊ से जाने वाली फ्लाइट्स (देरी)
|6E-2292
|लखनऊ → दिल्ली
|45 मिनट
|6E-6615
|लखनऊ → दिल्ली
|1 घंटा 5 मिनट
|6E-6552
|लखनऊ → चंडीगढ़
|1 घंटा 35 मिनट
|6E-6155
|लखनऊ → हैदराबाद
|1 घंटा 5 मिनट
|6E-906
|लखनऊ → बेंगलुरु
|1 घंटा 10 मिनट
|6E-2108
|लखनऊ → दिल्ली
|42 मिनट
