Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट, रात भर तेजस एक्सप्रेस में बैठकर सफर

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ, कई उड़ानें देरी से आईं। कॉरपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में य ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सोमवार को भी चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। कई उड़ानें देरी से आईं। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों ने सारी रात बैठकर सफर किया।

    उड़ान संख्या 6ई 5264 मुंबई लखनऊ एक घंटा, आईएक्स 2171 दिल्ली लखनऊ तीन घंटे, एक्सवाई 333 रियाद लखनऊ 2:15 घंटे, 6ई 453 हैदराबाद लखनऊ 1:40 घंटे की देरी से आई। इसी तरह आईएक्स 189 लखनऊ रियाद सुबह नौ की जगह 10:25 बजे, एक्स वाई 334 लखनऊ रियाद सुबह 10 की जगह 11.50 बजे जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, सोमवार को नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस सुबह 6:10 बजे की जगह दोपहर 1:10 बजे रवाना होगी। रविवार को नई दिल्ली से दोपहर 3:30 बजे लखनऊ को रवाना होने वाली तेजस एक्सप्रेस रात 9:35 बजे रवाना हुई। यह ट्रेन सोमवार सुबह 7:55 बजे लखनऊ पहुंची। इस ट्रेन में रात भर बैठकर यात्रियों ने सफर किया।

    नई दिल्ली की ओर से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस सात घंटे, कैफियत एक्सप्रेस दो घंटे, चंडीगढ़ लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस दो घंटे प्रभावित हुई।