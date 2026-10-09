लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मांगा पानी, जलकल विभाग ने खड़े किए हाथ

अजय श्रीवास्तव, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर विस्तार के बाद अब और भव्य हो गया है और हर दिन करीब 17 हजार यात्री यहां जुट रहे है लेकिन अब उसके सामने पेयजल का संकट छाने लगा है। एयरपोर्ट अथारिटी को आवश्यकता के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने में जलकल विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

भूजल विभाग ने एयरपोर्ट अथारिटी को एनवायरमेंट क्लीयरेंस के तहत 9.6 एमएलडी भूजल की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 5.1 एमएलडी पानी (वेस्ट वाटर) को दोबारा उपयोग करना होगा। शेष 4.5 एमएलडी पानी को पेयजल में उपयोग करना है जिससे यात्रियों और वहां रहने वाले लोगों की क्षमता के तहत पेयजल की पूर्ति होना संभव नहीं है।

एयरपोर्ट अथारिटी चाहता है कि जलकल विभाग 4.5 एमएलडी पेयजल आपूर्ति को करे लेकिन जलकल विभाग ने मौजूद संसाधनों के हिसाब से केवल 0.25 एमएलडी पेयजल आपूर्ति देने पर सहमति जताई है। जो बहुत ही कम है। नए संसाधन जुटाने में दो साल तक लग सकते हैं। 2022 में ही चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी को भूजल लेने की एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिल गई थी लेकिन पेयजल की उपलब्धता को लेकर पत्राचार ही चल रहा था।

शासन ने भी नगर निगम को पत्र लिखा था लेकिन मामला कुछ बन नहीं पाया। नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव देवेश मिश्र ने प्रबंध निदेशक जलनिगम के साथ ही नगर आयुक्त को पत्र लिखा, जिसमें एयरपोर्ट अथारिटी के मुख्य एयर अधिकारी दर्शन सिंह के पत्र का जिक्र था। इस पत्र में ही 4.5 एमएलडी पेयजल की उपलब्धता कराने का अनुरोध किया गया था।