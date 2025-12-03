UP: लखनऊ एयरपोर्ट पर 12.7 किलोग्राम गांजा बरामद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये
Smuggling of High Potency Cannabis: इसकी ताकत (पोटेंसी) सामान्य गांजा से अधिक होती है और अवैध बाजार में इसकी अत्यधिक मांग रहती है। जब्त मादक पदार्थ की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ: थाईलैंड से 12.7 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा लाने वाले तीन भारतीय नागरिकों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) ने जिस उच्च गुणवत्ता वाला गांजा को जब्त किया है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 12.7 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
राजस्व आसूचना निदेशालय ने एक दिसंबर को खुफिया सूचना के आधार पर थाईलैंड से फ्लाइट संख्या FD- 146 के माध्यम से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे तीन भारतीय नागरिकों को रोका। इन यात्रियों के सामान की जांच के दौरान इनके पास कई वैक्यूम-सील पैकेट बरामद किए गए। इन पैकेटों में हरे रंग का पदार्थ मौजूद मिला जो की फील्ड परीक्षण में गांजा (कैनाबिस) पाया गया। इस प्रकार कुल 12.7 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली गांजा जब्त की गई।
बरामद मादक पदार्थ एक प्रकार का ‘हाइड्रोपोनिक कैनाबिस’ है। जिसे मिट्टी के बिना, पोषक तत्वों से युक्त पानी में नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। इसकी ताकत (पोटेंसी) सामान्य गांजा से अधिक होती है और अवैध बाजार में इसकी अत्यधिक मांग रहती है। जब्त मादक पदार्थ की अवैध बाज़ार में अनुमानित कीमत लगभग 12.7 करोड़ रुपये है।
तीनों यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। यह कार्रवाई हवाई मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए डीआरआई की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। छह महीनों में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ पर डीआरआई ने कुल 75 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ की जब्ती की है, जिसमें कई बार उच्च गुणवत्ता वाली गांजा और अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी शामिल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।