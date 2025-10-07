Language
    दिल्ली से वाराणसी जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, सामने आई ये बड़ी वजह

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    वाराणसी में खराब मौसम के कारण इंडिगो एयरलाइन का विमान जो दिल्ली से वाराणसी जा रहा था उसे लखनऊ में उतारा गया। विमान सुबह 455 बजे दिल्ली से रवाना हुआ था। वाराणसी में मौसम खराब होने पर पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क किया जिसके बाद विमान को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारा गया। मौसम ठीक होते ही विमान वाराणसी के लिए रवाना हो गया।

    दिल्ली से वाराणसी जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। वाराणसी में खराब मौसम के कारण वहां जा रहे विमान को लखनऊ में उतारा गया है इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-2211 दिल्ली से वाराणसी जा रहा था।

    विमान दिल्ली से सुबह 4:55 बजे वाराणसी के लिए रवाना हुआ। वाराणसी में मौसम खराब होने के कारण पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क किया। विमान को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारा गया। वाराणसी में मौसम ठीक होते ही विमान रवाना हो गया।

