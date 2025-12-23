Language
    उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा- मतांतरण के आरोपित के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई 

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डाक्टर के मतांतरण संबंधित शिकायत का सरकार ने संज्ञान लिया है और उच्च स् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डाक्टर के मतांतरण संबंधित शिकायत का सरकार ने संज्ञान लिया है। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि महिला रेजिडेंट डाक्टर को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया। महिला रेजिडेंट को को गुमराह कर उसका शोषण किया। यह एक दंडनीय अपराध है और ऐसे व्यक्ति को केवल जेल में होना चाहिए। शिकायत दर्ज करा दी गई है। केजीएमयू के राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन के डा. भूपेंद्र ने संस्थागत दबाव और धमकी का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग पीड़िता पर दबाव डाल रहा है और दूसरे पक्ष का समर्थन कर रहा है।