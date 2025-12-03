Language
    लखनऊ: घर में घुसकर 75 वर्षीय महिला की हत्या, जानकीपुरम के यशोदापुरम इलाके की घटना

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    लखनऊ के जानकीपुरम में एक 75 वर्षीय महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम के यशोदा पुरम में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात बदमाशों ने उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी। वह घर में अकेले ही रहती थी। सुबह आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। चोरी के विरोध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आधिकारिक रूप से घटना को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है।

    जानकारी के अनुसार, यशोदापुरम इलाके में 75 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव अपने घर में अकेले रहती थी। मंगलवार शाम पड़ोसियों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। बुधवार की सुबह काफी देर तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था।

    इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जानकीपुरम पुलिस ने दरवाजा खोला तो महिला का शव अंदर पड़ा हुआ था। अलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में रखी अटैची भी खुली हुई थी। पुलिस ने छानबीन कर फारेंसिक टीम को सूचना दी।

    टीम ने फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि चोरी करने पहुंचे बदमाशों ने विरोध करने पर महिला की हत्या की है। हालांकि, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

    गला दबाने से मौत की आशंका

    पुलिस सूत्रों का कहना है कि गला दबाकर महिला की हत्या की गई है। प्रारंभिक जांच में उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।