लखनऊ: घर में घुसकर 75 वर्षीय महिला की हत्या, जानकीपुरम के यशोदापुरम इलाके की घटना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम के यशोदा पुरम में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात बदमाशों ने उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी। वह घर में अकेले ही रहती थी। सुबह आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। चोरी के विरोध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आधिकारिक रूप से घटना को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, यशोदापुरम इलाके में 75 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव अपने घर में अकेले रहती थी। मंगलवार शाम पड़ोसियों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। बुधवार की सुबह काफी देर तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था।

इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जानकीपुरम पुलिस ने दरवाजा खोला तो महिला का शव अंदर पड़ा हुआ था। अलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में रखी अटैची भी खुली हुई थी। पुलिस ने छानबीन कर फारेंसिक टीम को सूचना दी।

टीम ने फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि चोरी करने पहुंचे बदमाशों ने विरोध करने पर महिला की हत्या की है। हालांकि, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।