Bijli Chori: अचानक से पहुंची बिजली विभाग की टीम और काट दिया कनेक्शन, यूपी के कई जिलों में चल रहा अभियान
लखनऊ में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर 61 किलोवाट बिजली की चोरी पकड़ी। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, बरेली और बदायूं में उपभोक्ताओं को मीटर बाईपास करके या सीधे केबल जोड़कर बिजली चोरी करते हुए पाया गया। विभाग ने सभी के कनेक्शन काट दिए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली चोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान में फिर बिजली चोर पकड़े गए। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए गए अभियान में लखनऊ के अलावा रायबरेली, अमेठी व बरेली में भी बिजली चोर पकड़े गए। इन जिलों से विजिलेंस टीम ने 61 किलोवाट की चोरी पकड़ी। सभी बिजली चोरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं और मीटर जब्त करते हुए बिजली थानों में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक उपभोक्ता लक्ष्मी, निवासी बड़ा भरवारा चिनहट जनपद लखनऊ द्वारा परिसर में सर्विस केबिल को मीटर से पहले काटकर चोरी की जा रही थी। यहां जांच में छह किलोवाट चोरी मिली। नवाब साहब की गली नरही में उपभोक्ता चुन्नी अपने परिसर पर पोल से डायरेक्ट केबिल जोड़कर 12 किलोवाट विद्युत भार का उपभोग करते पायी गई। रायबरेली के जगतपुर बाजार थाना जगतपुर में उपभोक्ता शिवप्रसाद गुप्ता द्वारा मीटर बाईपास करके 10 किलोवाट की चोरी की जा रही थी।
अमेठी के ग्राम राजापुर कौहार थाना गौरीगंज में उपभोक्ता सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय के परिसर में छह किलोवाट चोरी मिली। ग्राम लक्ष्मी नगर देवकली चौराहा थाना गौरीगंज के उपभोक्ता मो. फारूक मीटर को बाईपास करके छह किलोवाट की चोरी करते हुए पाए गए। हरदोई में ग्राम गढ़ी चांद थाना शाहाबाद के उपभोक्ता तौसिफ व आसिम के यहां पांच-पांच किलोवाट की चोरी पायी गई। बरेली के कब्रिस्तान वाली गली जोगी नवादा थाना बारादरी निवासी उपभोक्ता आयश बी पत्नी परवेज अहमद के परिसर में पांच किलोवाट की अनियमितता मिली। बदायूं में उपभोक्ता अंकुर के परिसर में छह किलोवाट की बिजली चोरी पायी गई।
