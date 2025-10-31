टेंपो और ऑटो में सवारियां बनकर बैठती थी और फिर... चोरी के मामले में यूपी में छह महिलाएं गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर के विभिन्न इलाकों में एक सप्ताह के अंदर टेंपो और आटो में सवारियां बनकर बैठी महिलाओं ने अलग-अलग मामलों में तीन महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी कर ली। पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। छानबीन के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को छह महिलाओं को गिरफ्तार किया है।



इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि विभव खंड निवासी किरण ने 27 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह आटो में बैठकर पत्रकारपुरम के लिए निकली थी। आटो में पहले से दो महिला और एक लड़की बैठी थी। हैनीमैन से आगे विराट चौराहे पर उलटी करने के बहाने महिलाओं ने उनके गले से चेन चोरी कर ली।