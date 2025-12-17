कोहरे में लखनऊ क्षेत्र में 50 बसें निरस्त, रात्रि सेवा में 25 यात्री होने पर गंतव्य को रवाना होंगी बसें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे, ठिठुरन का असर परिवहन निगम की बसों के आवागमन पर पड़ रहा है, बुधवार को लखनऊ क्षेत्र में 50 से अधिक बसें निरस्त कर दी गईं। वहीं, रात्रि सेवा में 25 यात्री होने पर ही बसों को गंतव्य के लिए रवाना करने का निर्देश दिया गया है।

ठंड की वजह से बस स्टेशनों से सुबह से शाम तक लोग ठिठुरते दिखे, कुछ जगह पर अलाव के पास यात्रियों की भीड़ दिखी। सभी बस स्टेशनों पर रैन बसेरों में रौनक जरूर है। मंगलवार को 20 बसों का संचालन प्रभावित हुआ था, जबकि बुधवार को 50 बसें निरस्त कर दी गई। सुबह 10 बजे तक छिटपुट बसों को ही रवाना किया गया। ऐसा ही हाल शाम का रहा। रात्रि में बस स्टेशनों पर सन्नाटा दिखा।