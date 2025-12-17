Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे में लखनऊ क्षेत्र में 50 बसें निरस्त, रात्रि सेवा में 25 यात्री होने पर गंतव्य को रवाना होंगी बसें

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    कोहरे, ठिठुरन का असर परिवहन निगम की बसों के आवागमन पर पड़ रहा है, बुधवार को लखनऊ क्षेत्र में 50 से अधिक बसें निरस्त कर दी गईं। वहीं, रात्रि सेवा में 2 ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे, ठिठुरन का असर परिवहन निगम की बसों के आवागमन पर पड़ रहा है, बुधवार को लखनऊ क्षेत्र में 50 से अधिक बसें निरस्त कर दी गईं। वहीं, रात्रि सेवा में 25 यात्री होने पर ही बसों को गंतव्य के लिए रवाना करने का निर्देश दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठंड की वजह से बस स्टेशनों से सुबह से शाम तक लोग ठिठुरते दिखे, कुछ जगह पर अलाव के पास यात्रियों की भीड़ दिखी। सभी बस स्टेशनों पर रैन बसेरों में रौनक जरूर है। मंगलवार को 20 बसों का संचालन प्रभावित हुआ था, जबकि बुधवार को 50 बसें निरस्त कर दी गई। सुबह 10 बजे तक छिटपुट बसों को ही रवाना किया गया। ऐसा ही हाल शाम का रहा। रात्रि में बस स्टेशनों पर सन्नाटा दिखा।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया, 50 बसों को निरस्त कर दिया गया है। सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि खाली बसों को रवाना न किया जाए, रात्रि में जब किसी मार्ग के लिए कम से कम 25 यात्री हों तभी बस को रवाना किया जाए, इससे दुर्घटनाएं कम होंगी और यातायात भी सुरक्षित रहेगा।