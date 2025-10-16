यूपी के इन लोगों की बिजली की टेंशन खत्म! उपकेंद्र में बढ़ेगा दस एमवीए पावर ट्रांसफार्मर का लोड
लखनऊ के 44 हजार बिजली उपभोक्ताओं को अब बेहतर बिजली मिलेगी। राजभवन खंड के 18 बिजली उपकेंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डालीबाग उपकेंद्र में नया पावर ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है, जिससे क्षमता बढ़ेगी। जवाहर भवन और इंदिरा भवन जैसे उपकेंद्रों पर भी स्थिति सामान्य है। आगामी गर्मियों से पहले सभी उपकेंद्रों को तैयार करने का लक्ष्य है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के 44 हजार बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिलेगी। इसके लिए राजभवन खंड के अंतर्गत आने वाले 18 बिजली उपकेंद्रों पर बिजली विभाग फोकस कर रहा है। अभियंताओं के मुताबिक डालीबाग बिजली उपकेंद्र पर पावर ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है।
योजना के अंतर्गत वर्तमान में तीन गुणे दस एमवीए पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता का यह बिजली उपकेंद्र है। यहां भविष्य में लोड़ की मांग को देखते हुए दस एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर बिजनेस प्लान में प्रस्तावित किया गया है। आगामी गर्मियों से पहले इसे यहां लगा दिया जाएगा।
राजभवन खंड के अधिशासी अभियंता धर्मेन्द्र सक्सेना ने बताया कि जवाहर भवन में दो गुणे दस एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर लगे हैं। वर्तमान में यह बिजली उपकेंद्र ओवर लोडेड नहीं है। यहां बिजली की डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसी तरह इंदिरा भवन चार गुणे दस एमवीए पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता का है।
इसे पहले भी उपभोक्ताओं की डिमांड पर एक गुणे दस एमवीए पावर ट्रांसफार्मर से लैस किया जा चुका है। सक्सेना के मुताबिक कूपर रोड बिजली उपकेंद्र दो गुणे दस एमवीए पावर ट्रांसफार्मर, बीडी मार्ग स्थित दो गुणे दस एमवीए पावर ट्रांसफार्मर से लैस है। इसी तरह राजभवन बिजली उपकेंद्र भी दो गुणे दस एमवीए पावर ट्रासंफार्मर से लैस है। इसके अलावा सीजी सिटी बिजली उपकेंद्र के आठ बिजली उपकेंद्र पर बहुत अधिक लोड नहीं है।
वहीं अर्जुनगंज और हरिहरपुर बिजली उपकेंद्र भी वर्तमान में ओवर लोड नहीं है। अभियंताओं के मुताबिक आगामी गर्मियों को देखते हुए बिजली उपकेंद्र सभी तैयार है। वर्तमान में बिजली की परेशानी ठंडियों में भी लोड बढ़ने के बाद भी नहीं होने वाली है। क्योंकि मरम्मत से जुड़े अधिकांश काम सितंबर माह में कराए जा चुके हैं।
