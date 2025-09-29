यूपी के इन पांच जिलों के 15 नगरीय निकायों में 18,573 पीएम आवास स्वीकृत, आपका नाम है लिस्ट में?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पांच जिलों हरदोई, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गाजीपुर और सहारनपुर के 15 नगरीय निकायों में 18,573 प्रधानमंत्री आवासों की डीपीआर को स्वीकृति मिल गई है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सभी आवास लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के हैं।

लोक भवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में आयोजित बैठक में बताया गया कि भारत सरकार की यूनिफाइड वेब पोर्टल पर सोमवार सुबह नौ बजे तक 18,573 आवासों का प्रस्ताव आ चुका है। इन सभी की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।