लखनऊ में गोमती नदी पर 54 करोड़ से बनेगा 180 मीटर लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज, रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेग

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:43 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए गोमती नदी पर 54 करोड़ रुपये की लागत से 180 मीटर लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाएगा, जो रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा। ब्रिज की आकर्षक संरचना लखनऊ को नई पहचान देगी। एलडीए ने इस ब्रिज के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही परियोजना का काम शुरू कराया जाएगा।

    एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर गोमती नदी पर एडीसीपी आफिस के पास पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा, जो रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा। ब्रिज की डिजाइन अनूठी व बेहद खास हो, इसके लिए आर्किटेक्ट डिजाइन प्रतियोगिता कराई गई थी।

    इसमें देश भर से 25 आर्किटेक्ट संस्थाओं ने हिस्सा लेते हुए ब्रिज की ड्राइंग-डिजाइन भेजा था। ज्यूरी पैनल ने मुंबई की संस्था आरवैम्प स्टूडियो की डिजाइन को चयनित किया है, जिसके आधार पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा।


    यहां ब्रिज बनने से गोमती नदी के दाएं किनारे पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और वहां विकसित क्रिकेट स्टेडियम, विवाह स्थल, किड्स प्ले एरिया, एम्फीथिएटर, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स आदि गतिविधियां होंगी। इसके निर्माण व अन्य सुंदरीकरण कार्यों मेें 54 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    12 मीटर चौड़ा होगा ब्रिज

    नदी पर यह ब्रिज 180 मीटर लंबा होगा, रैंप और प्लेटफार्म को मिलाकर इसकी लंबाई 380 मीटर तक होगी। लोग आसानी से ब्रिज पर चहलकदमी कर सके, इसके लिए इसकी चौड़ाई 12 मीटर रखी जाएगी। ब्रिज के स्ट्रक्चर को संभालने के लिए 13 पीयर्स बनाए जाएंगे। पुल के तल पर 30 मीटर और 40 मीटर चौड़े स्पैन प्लेट गर्डर्स दिए जाएंगे, जहां लोग खड़े होकर नदी का नजारा देख सकेंगे।

    इसके अलावा स्टील ट्यूबलर सेक्शन से ब्रिज के किनारों की संरचना की जाएगी। पेडेस्ट्रियन ब्रिज ‘मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं’ की स्माइलिंग थीम पर होगा, जिसकी झलक इसकी डिजाइन में भी दिखेगी। पुल की सतह पर स्टांप कंक्रीटिंग, जीआरसी पैनल, ग्रेनाइट, एसीपी पैनल का काम कराया जाएगा।

    पुल पर स्ट्रीट लाइट्स, बोलार्ड लाइट्स व फ्लोर लाइट्स लगवाई जाएंगी, जिससे रात के समय पर्याप्त रोशनी के साथ पुल की सुंदर आकृति दिखेगी। ब्रिज पर सजावटी पौधों व छोटे फूलदार वृक्षों के साथ लैंडस्केपिंग का कार्य किया जाएगा।