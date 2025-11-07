लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, आशियाना समेत इन जगहों पर 18 अवैध निर्माण भी किए सील
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गोमती नगर, बिजनौर और आशियाना में 18 अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इन निर्माणों में मोटर गैराज, कार वर्कशॉप और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स शामिल थे। मोहनलालगंज में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। पहले भी कार्रवाई के बावजूद कुछ जगहों पर गतिविधियां फिर शुरू हो गई थीं, जिसके बाद एलडीए ने फिर से सीलिंग की कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने शुक्रवार को भी बड़ी कार्रवाई की। गोमती नगर, बिजनौर व आशियाना में 18 अवैध निर्माण सील किए गए। जहां आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज, कार वर्कशाप, निर्माणाधीन व्यावसायिक कांप्लेक्स, गोदाम चल रहे थे और बहुमंजिला भवन बने थे। मोहनलालगंज में 10 बीघा क्षेत्रफल में चल रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया।
प्रवर्तन जोन-एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया, गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज व कार वर्कशाप के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गयी थी। इनमें से कुछ जगहों पर फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गयी थीं। ऐसे छह अवैध मोटर गैराज को शुक्रवार को अभियान चलाकर फिर सील किया गया। गोमती नगर के विराज खंड, विनीत खंड और गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-एक व चार में चार अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया, बिजनौर थाना क्षेत्र में आउटर रिंग रोड के पास ठकुराइनखेड़ा, बलवंतखेड़ा में अवैध रूप से बन रहे व्यावसायिक निर्माण सील किए गए। आशियाना और शहीद पथ के पास तीन अवैध बहुमंजिला भवन भी सील किए गए हैं। मोहम्मद दानिश व अन्य द्वारा मोहनलालगंज के सोनई कजेहरा में 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी, निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया है।
