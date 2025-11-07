लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, आशियाना समेत इन जगहों पर 18 अवैध निर्माण भी किए सील

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने शुक्रवार को भी बड़ी कार्रवाई की। गोमती नगर, बिजनौर व आशियाना में 18 अवैध निर्माण सील किए गए। जहां आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज, कार वर्कशाप, निर्माणाधीन व्यावसायिक कांप्लेक्स, गोदाम चल रहे थे और बहुमंजिला भवन बने थे। मोहनलालगंज में 10 बीघा क्षेत्रफल में चल रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया।

प्रवर्तन जोन-एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया, गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज व कार वर्कशाप के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गयी थी। इनमें से कुछ जगहों पर फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गयी थीं। ऐसे छह अवैध मोटर गैराज को शुक्रवार को अभियान चलाकर फिर सील किया गया। गोमती नगर के विराज खंड, विनीत खंड और गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-एक व चार में चार अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।