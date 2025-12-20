Language
    2240 बसों से आएंगे एक लाख 12 हजार लोग आएंगे लखनऊ, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाने के निर्देश

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:08 AM (IST)

    लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में जनसंघ से भाजपा तक के विस्तार को देखने के लिए, केंद्र व प्रदेश सरकार के लाभार्थी वर्ग को लाया जा र ...और पढ़ें

    धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में जनसंघ से भाजपा तक के विस्तार को देखने, सुनने व समझने का पहला अवसर उस लाभार्थी वर्ग को मिलने जा रहा, जिसे केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही तैयार किया है। लखनऊ व आसपास के पांच जिलों से एक लाख 12 हजार लाभार्थियों को लाया जाएगा।

    प्रेरणा स्थल पर तीन विभूतियों का परिचय अत्याधुनिक म्यूजियम कराएगा। ऐसा माना जा रहा कि यहां से लौटकर लाभार्थी ही गांव-गांव में पार्टी का झंडाबरदार बन जाएगा, क्योंकि देश-दुनिया में राजनीति की ऐसी त्रयी मिलना मुश्किल है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र निर्माण का संकल्प नहीं छोड़ा।

    पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 65 एकड़ में 232 करोड़ रुपये खर्च करके प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है।

    भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे डा. श्यामा प्रसाद, एकात्म मानववाद विचार के प्रणेता रहे पंडित दीनदयाल व पूर्व प्रधानमंत्री अटल की 65-65 फीट ऊंची कांस्य की मूर्तियां सबके आकर्षण का केंद्र होगी। स्टैच्यू आफ यूनिटी की डिजाइन तैयार करने वाले मूर्तिकार राम वी. सुतार ने दीनदयाल की व प्रसिद्ध मूर्तिकार मातूराम ने अटल व डा. श्याम प्रसाद की मूर्तियों की डिजाइन तैयार किया है।

    बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे में बने प्रेरणा स्थल पर तीनों महान विभूतियों की प्रतिमाओं के अलावा म्यूजियम ब्लाक, मेडिटेशन सेंटर, तीन हैलीपैड, पांच सार्वजनिक ट्वायलेट ब्लाक, पांच प्रवेश व निकास द्वार, पाथ-वे के अलावा रैली आदि कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ा स्टेज आदि विकसित किया गया है।

    लोकार्पण समारोह में आसपास के जिलों से उन लाभार्थियों जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है को लाया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम की बसों का प्रबंध किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ आरके त्रिपाठी ने बताया, 2240 बसें आवंटित कर दी गई हैं, इन बसों से 112000 लोग आएंगे।

    सभी का पार्किंग स्थल भी तय हो गया है। बाराबंकी जिले की बसें कार्यक्रम स्थल से सबसे नजदीक पहुंच सकेंगी। तीन जगहों पर संबंधित जिला, कार्यक्रम स्थल की पार्किंग के साथ ही परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है।
    लाभार्थियों को लाने का ये प्रबंध

    जिला बसों की संख्या व्यक्तियों की संख्या आवंटित पार्किंग पार्किंग से स्थल की दूरी
    हरदोई 430 21500 पी-5 व पी-6 1200 मीटर
    सीतापुर 430 21500 पी-2 1250 मीटर
    लखीमपुर खीरी 430 21500 पी-1 1250 मीटर
    बाराबंकी 430 21500 पी-3 व पी-4 300 मीटर
    लखनऊ 520 26000 पी-7 व पी-8 1500 मीटर
    कुल 2240 112000 -