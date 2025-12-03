Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर से बेकरी में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    लखनऊ के बख्शी का तालाब, विजयपुर में एक बेकरी में एलपीजी सिलेंडर से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचित किया और आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल कर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बख्शी का तालाब के विजयपुर स्थित बेकरी में मंगलवार की देर रात बेकरी में रखे एलपीजी सिलेंडर से आग लग गई। दुकान से लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि बीकेटी फायर स्टेशन को देर रात सूचना मिली थी कि विजयपुर इलाके की एक बेकरी में आग लगी है। एक अग्निशमन वाहन को मौके पर भेजा गया। टीम पहुंची तो बेकरी में रखे सिलेंडर में आग लगी थी। उसके आसपास रखा सामान भी जल रहा था। इस पर टीम ने आग बुझानी शुरू की। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग कैसे लगी यह पता लगाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें