UP News: 16.79 प्रतिशत बच्चों की डिजिटल हाजिरी, प्रेरणा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने में लापरवाही

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने में लापरवाही सामने आई है। राज्य परियोजना कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 1,32,830 परिषदीय विद्यालयों में कुल 1,28,98,383 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन 15 अक्टूबर तक सिर्फ 21,65,138 छात्रों की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज की गई है, जो कुल संख्या का सिर्फ 16.79 प्रतिशत है।

प्रदेश के 18 मंडलों में मीरजापुर मंडल की स्थिति सबसे बेहतर रही, जहां 54.99 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि देवीपाटन मंडल में यह आंकड़ा बेहद कम 0.61 प्रतिशत पर सिमटा रहा। राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने विद्यालय के छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट करें।

चेतावनी दी है कि अगले माह से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा की जाएगी, इसलिए सभी विद्यालयों को डिजिटल उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। प्रेरणा पोर्टल पर हाजिरी नहीं, तो जवाबदेही तय होगी।