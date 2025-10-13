Language
    लखनऊ के लोहिया संस्थान में गैर-शैक्षणिक के 511 पदों पर होगी भर्ती, दिवाली से पहले जारी होगा विज्ञापन

    By Vikash Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    लोहिया संस्थान जल्द ही गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के 511 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। संस्थान प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और दीवाली से पहले विज्ञापन जारी करने की योजना है। इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर, नर्सिंग सहायक और तकनीशियन जैसे पद शामिल हैं, जिससे संस्थान में कर्मचारियों की कमी दूर होगी।

    लोहिया संस्थान में गैर-शैक्षणिक के 511 पदों पर होगी भर्ती।

    विकास मिश्र, लखनऊ। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में करीब चार साल बाद 511 गैर-शैक्षणिक पदों भर्ती होगी। संस्थान प्रशासन ने भर्ती को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। दीपावली के पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके पहले पहले वर्ष 2021-22 में गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती निकली थी।

    इसी साल अगस्त में संस्थान में पहली बार 150 से अधिक नियमित डॉक्टरों की भर्ती सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिससे कई नए विभाग शुरू करने में मदद मिली है। इससे कई विभागों को नियमित डॉक्टर मिल गए हैं, जो संविदा चिकित्सकों के भरोसे थे।

    संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह के मुताबिक, 511 गैर-शैक्षणिक पदों भर्ती प्रक्रिया अगले दो माह में पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    लोहिया संस्थान के मातृ एवं शिशु अस्पताल के परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बेड का क्रिटिकल केयर मेडिसन यूनिट बन रहा है, जिसका निर्माण आखिरी दौर में है। दिसंबर तक निर्माण पूरा कर नए वर्ष में सीसीएमयू में इलाज शुरू करने की तैयारी है।

    अभी संस्थान में वेंटिलेटर बेड की कमी के चलते गंभीर मरीजों को भर्ती करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा पिछले माह 13 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर लोहिया संस्थान में ही बने सात मंजिला एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का लोकार्पण किया था।

    प्रो. सीएम सिंह ने बताया कि सीसीएमयू और एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर समेत कई नए विभागों के बेहतर संचालन के उद्देश्य से गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जा रही है। भर्ती को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले तीन-चार दिनों में विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे।

    नर्सिंग आफिसर के 380 पदों पर फिर भर्ती

    संस्थान में मरीजों को सुचारू रूप से इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से पिछले साल नर्सिंग आफिसर के 652 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसकी देशभर में स्क्रीनिंग परीक्षा सितंबर में हुई थी। इस परीक्षा में करीब 48,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ 6,650 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया।

    शहर के 15 केंद्रों पर 11 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। अगले 15 दिनों में सभी को तैनाती दे दी जाएगी। संस्थान प्रशासन एक बार फिर नर्सिंग आफीसर के 380 नियमित पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इससे काफी हद तक नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी हो जाएगी।

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोहिया संस्थान में कारपोरेट अस्पताल की तर्ज पर सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही 166 नियमित डाक्टरों और 652 नर्सिंग आफिसर की भर्ती के बाद अब 511 गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। उच्चस्तरीय इलाज के मामले में अगले एक साल में हम देश के बड़े कारपोरेट अस्पतालों को टक्कर देंगे। -प्रो. सीएम सिंह, निदेशक, लोहिया संस्थान।

    पदनाम और संख्या

    • नर्सिंग ऑफिसर- 380
    • मेडिकल सोशल सोशल सर्विस आफिसर ग्रेड-II- 13
    • फार्मासिस्ट ग्रेड-II- 15
    • हेल्थ मेडिकल ऑफिसर- 01
    • लेडी मेडिकल ऑफिसर- 01
    • चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट- 01
    • कैजुल्टी मेडिकल ऑफिसर- 01
    • सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट- 26
    • जूनियर अकाउंट ऑफिसर- 05
    • रिसेप्शनिस्ट- 05
    • स्टेनोग्राफर- 24
    • स्टोरकीपर- 05
    • जूनियर इंजीनियर- 07
    • असिस्टेंट आर्किटेक्ट- 01
    • आर्किटेक्ट असिस्टेंट- 01
    • ड्राफ्टमैन- 01
    • लाइब्रेरियन ग्रेड-II- 02
    • वर्कशाप टेक्नीशियन-II 13
    • असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर- 03
    • सेनिटरी इंस्पेक्टर- 05
    • स्टेटिकल असिस्टेंट- 01