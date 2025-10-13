लखनऊ के लोहिया संस्थान में गैर-शैक्षणिक के 511 पदों पर होगी भर्ती, दिवाली से पहले जारी होगा विज्ञापन

विकास मिश्र, लखनऊ। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में करीब चार साल बाद 511 गैर-शैक्षणिक पदों भर्ती होगी। संस्थान प्रशासन ने भर्ती को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। दीपावली के पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके पहले पहले वर्ष 2021-22 में गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती निकली थी।

इसी साल अगस्त में संस्थान में पहली बार 150 से अधिक नियमित डॉक्टरों की भर्ती सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिससे कई नए विभाग शुरू करने में मदद मिली है। इससे कई विभागों को नियमित डॉक्टर मिल गए हैं, जो संविदा चिकित्सकों के भरोसे थे।

संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह के मुताबिक, 511 गैर-शैक्षणिक पदों भर्ती प्रक्रिया अगले दो माह में पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोहिया संस्थान के मातृ एवं शिशु अस्पताल के परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बेड का क्रिटिकल केयर मेडिसन यूनिट बन रहा है, जिसका निर्माण आखिरी दौर में है। दिसंबर तक निर्माण पूरा कर नए वर्ष में सीसीएमयू में इलाज शुरू करने की तैयारी है।

अभी संस्थान में वेंटिलेटर बेड की कमी के चलते गंभीर मरीजों को भर्ती करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा पिछले माह 13 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर लोहिया संस्थान में ही बने सात मंजिला एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का लोकार्पण किया था।

प्रो. सीएम सिंह ने बताया कि सीसीएमयू और एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर समेत कई नए विभागों के बेहतर संचालन के उद्देश्य से गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जा रही है। भर्ती को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले तीन-चार दिनों में विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे।

नर्सिंग आफिसर के 380 पदों पर फिर भर्ती संस्थान में मरीजों को सुचारू रूप से इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से पिछले साल नर्सिंग आफिसर के 652 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसकी देशभर में स्क्रीनिंग परीक्षा सितंबर में हुई थी। इस परीक्षा में करीब 48,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ 6,650 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया।

शहर के 15 केंद्रों पर 11 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। अगले 15 दिनों में सभी को तैनाती दे दी जाएगी। संस्थान प्रशासन एक बार फिर नर्सिंग आफीसर के 380 नियमित पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इससे काफी हद तक नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी हो जाएगी।