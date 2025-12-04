यूपी से बिहर जा रहे ट्रक को टोल प्लाजा पर रोका, देखते ही पुलिस को हुआ शक; बोरियां हटाई गईं तो खुल गया बड़ा राज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आलू की बोरियों में बिहार जा रही शराब की पेटियों को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार देर रात इटौंजा टोल प्लाजा के पास से पकड़ा। साथ में एक तस्कर को भी दबोचा है। एसटीएफ की टीम ने अलग-अलग कई ब्रांड की 13,812 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं। आरोपित से पूछताछ कर गिरोह के अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।



एसटीएफ के एएसपी सत्यसेन यादव के मुताबिक, गिरफ्तार तस्कर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जनसावा कोटला स्थित दादिया स्यूल का सुशील कुमार है। पूछताछ में उसने बताया कि वह आलू की बोरियों में अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से बिहार लेकर जा रहा था। गिरोह का सरगना चंडीगढ़ निवासी कपिल वर्मा है। उसने शराब ट्रक में लोड कराई थी। यह शराब बिहार के विभिन्न जनपदों में पहुंचानी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एएसपी के मुताबिक, कुछ दिनों से शराब तस्करी की सूचना आ रही थी। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रमोद वर्मा और उनकी टीम को लगाया गया था। सूचना पर टीम बुधवार देर रात सीतापुर टोल प्लाजा पहुंची। वहां से ट्रक को रोका गया। पुलिस कर्मियों ने ट्रक पर चढ़कर पड़ताल की। देखा तो उसमें आलू की बोरियां लदी थीं।

बोरियां हटाई गईं तो सेब की पेटियां दिखाई पड़ीं, जिसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं। पूछताछ में तस्कर से अहम जानकारियां मिलीं। उसके आधार पर गिरोह के अन्य तस्करों की तलाश की जा रही है। तस्कर के पास से एक ट्रक, आलू से भरी बोरियां, डीएल, एक मोबाइल और 5700 रुपये बरामद किए गए हैं।