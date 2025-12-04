Language
    यूपी से बिहर जा रहे ट्रक को टोल प्लाजा पर रोका, देखते ही पुलिस को हुआ शक; बोरियां हटाई गईं तो खुल गया बड़ा राज

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    लखनऊ में एसटीएफ ने आलू की बोरियों में भरकर बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आलू की बोरियों में बिहार जा रही शराब की पेटियों को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार देर रात इटौंजा टोल प्लाजा के पास से पकड़ा। साथ में एक तस्कर को भी दबोचा है। एसटीएफ की टीम ने अलग-अलग कई ब्रांड की 13,812 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं। आरोपित से पूछताछ कर गिरोह के अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    एसटीएफ के एएसपी सत्यसेन यादव के मुताबिक, गिरफ्तार तस्कर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जनसावा कोटला स्थित दादिया स्यूल का सुशील कुमार है। पूछताछ में उसने बताया कि वह आलू की बोरियों में अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से बिहार लेकर जा रहा था। गिरोह का सरगना चंडीगढ़ निवासी कपिल वर्मा है। उसने शराब ट्रक में लोड कराई थी। यह शराब बिहार के विभिन्न जनपदों में पहुंचानी थी।

    एएसपी के मुताबिक, कुछ दिनों से शराब तस्करी की सूचना आ रही थी। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रमोद वर्मा और उनकी टीम को लगाया गया था। सूचना पर टीम बुधवार देर रात सीतापुर टोल प्लाजा पहुंची। वहां से ट्रक को रोका गया। पुलिस कर्मियों ने ट्रक पर चढ़कर पड़ताल की। देखा तो उसमें आलू की बोरियां लदी थीं।

    बोरियां हटाई गईं तो सेब की पेटियां दिखाई पड़ीं, जिसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं। पूछताछ में तस्कर से अहम जानकारियां मिलीं। उसके आधार पर गिरोह के अन्य तस्करों की तलाश की जा रही है। तस्कर के पास से एक ट्रक, आलू से भरी बोरियां, डीएल, एक मोबाइल और 5700 रुपये बरामद किए गए हैं।

    बरामद शराब में रायल स्टैग बैरल सेलेक्ट की 2052 बोतलें, ओल्ड हैबिट व्हिस्की की 7488 पेट बोतलें, आल सीजंस गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की की 3840 पेट बोतलें व ब्लैक बकार्डी रम की 432 बोतलें शामिल हैं। अभियुक्त चालक ने कुबूल किया कि शराब चंपारण निवासी एक व्यक्ति ने लोड कराई थी। बिहार पहुंचाने पर एक लाख रुपये उसे मिलने थे। एसटीएफ ने आरोपित के खिलाफ इटौंजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एएसपी ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है।