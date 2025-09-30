Language
    यूपी के इस जिले में एक महीने में ही 3152 वाहनों का चालान, गलती भी सभी ने एक ही की

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:50 PM (IST)

    लखनऊ में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का प्रभाव सीमित रहा। पूरे महीने में केवल 3152 चालान हुए क्योंकि नियमित जाँच नहीं हुई और लोगों में जुर्माने का डर कम हो गया। केवल दो पेट्रोल पंपों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर नोटिस जारी किए गए। परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाने का दावा किया है जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

    बिना हेलमेट फर्राटा भरने पर 3152 वाहनों का चालान

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के दौरान माहभर में सिर्फ 3152 दोपहिया वाहन चालकों का चालान हुआ, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग नंगे सिर घूमते दिखे। महीने भर तक नियमित जांच न होने से लोगों में 1000 रुपये का चालान होने का भय नहीं बन पाया। इतना ही नहीं सिर्फ दो पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

    सड़क सुरक्षा के साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पहली सितंबर को शुरू हुआ था, शुरुआत में परिवहन अधिकारियों ने पेट्रोल पंपों की सख्ती से निगरानी किया और बिना हेलमेट आने वालों को चालान करके बैरंग लाैटाया गया।

    यह सिलसिला एक सप्ताह तक चला इसके बाद अधिकारियों ने छिटपुट चालान करते रहे। अभियान की तरह सड़कों पर अधिकारी व कर्मचारी नहीं उतरे। परिवहन विभाग का दावा है कि माह भर में राजधानी में 3152 वाहनों का बिना हेलमेट में चालान किया गया है। साथ ही जीवन रक्षा के लिए हेलमेट कितना जरूरी है इसके प्रति जागरूक किया गया।

    जिला पूर्ति अधिकारी ने दो पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी किया है कि उन्होंने अभियान के दौरान बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया गया। एआरटीओ राजीव कुमार बंसल ने बताया, परिवहन व यातायात विभाग ने मिलकर 110 वाहन चालकों की जांच की गई, उनमें से दस नशे में मिले। उनका ड्रंकन ड्राइविंग के तहत चालान किया गया।