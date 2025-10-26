Leopard Trapped in Lakhimpur: लखीमपुर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खुंखार तेंदुआ, एक दिन पहले मिली थी लाेकेशन

जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। आठ वर्षीया बच्ची पर हमला करने वाला तेंदुआ रविवार काे वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। तेंदुआ की शनिवार काे लाेकेशन मिलने के बाद वन विभाग ने शारदानगर रेंज के खंभारखेड़ा (कुंअरापुर) में गांव किनारे गन्ने के खेत में पिंजरा लगाया था, जिसमें खुंखार तेंदुआ रविवार काे बकरी का शिकार करने के चक्कर में फंस गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिंजरे में रविवार की सुबह तेंदुआ फंस गया। वन अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेंदुआ को सुरक्षित रूप से शारदा नगर रेंज परिसर लाया गया है। विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में लाेगाें से सतर्कता बनाए रखने और निगरानी जारी रखने की बात कही है।

लखीमपुर खीरी के शारदा नगर वन क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सक्रिय तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। बच्ची पर हमले के बाद वन विभाग ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया था। जिसके तहत कैमरे और पिंजरे लगाए गए थे। वन विभाग को तेंदुआ की लाेकेशन शारदानगर रेंज की उसिया बीट के ग्राम खंभारखेड़ा के पास मिलने पर सफलता की उम्मीद बढ़ गई थी।