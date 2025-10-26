Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Leopard Trapped in Lakhimpur: लखीमपुर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खुंखार तेंदुआ, एक दिन पहले मिली थी लाेकेशन

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    Leopard Trapped in Cage in Lakhimpur Kheri:  वन अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेंदुआ को सुरक्षित रूप से शारदा नगर रेंज परिसर लाया गया है। विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में लाेगाें से सतर्कता बनाए रखने और निगरानी जारी रखने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वन रेंज शारदानगर के खंभारखेड़ा (कुंअरापुर) में गांव किनारे गन्ने के खेत में लगे पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। आठ वर्षीया बच्ची पर हमला करने वाला तेंदुआ रविवार काे वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। तेंदुआ की शनिवार काे लाेकेशन मिलने के बाद वन विभाग ने शारदानगर रेंज के खंभारखेड़ा (कुंअरापुर) में गांव किनारे गन्ने के खेत में पिंजरा लगाया था, जिसमें खुंखार तेंदुआ रविवार काे बकरी का शिकार करने के चक्कर में फंस गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिंजरे में रविवार की सुबह तेंदुआ फंस गया। वन अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेंदुआ को सुरक्षित रूप से शारदा नगर रेंज परिसर लाया गया है। विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में लाेगाें से सतर्कता बनाए रखने और निगरानी जारी रखने की बात कही है।

    लखीमपुर खीरी के शारदा नगर वन क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सक्रिय तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। बच्ची पर हमले के बाद वन विभाग ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया था। जिसके तहत कैमरे और पिंजरे लगाए गए थे। वन विभाग को तेंदुआ की लाेकेशन शारदानगर रेंज की उसिया बीट के ग्राम खंभारखेड़ा के पास मिलने पर सफलता की उम्मीद बढ़ गई थी।

    वन विभाग की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उसकी आवाजाही को ट्रैक करते हुए, 25 अक्टूबर को ग्राम खंभारखेड़ा के निकट कुंवारा पुर क्षेत्र में उसकी लोकेशन मिली, जिसके बाद वहां एक पिंजरा लगाया गया।