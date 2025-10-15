राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने दीपावली व छठ के त्योहार के मद्देनजर राज्य भर के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। इस संदर्भ में डीजीपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16 से 28 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों की अनुमति पर ही पुलिसकर्मियों को अवकाश प्रदान किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छापेमारी कर पुलिस ने बरामद किए तीन लाख रुपये के अवैध पटाखे लखनऊ के गोसाईगंज पुलिस ने मातन टोला मोहल्ले में छापेमारी कर मंगलवार देर रात तीन लाख रुपये कीमत के 114 किग्रा अवैध पटाखे बरामद किए। मौके से पुलिस ने पटाखों का भंडारण करने वाले आरोपित हसीब को भी गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से पुलिस को कोई लाइसेंस भी नहीं मिला है।