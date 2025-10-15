दीपावली और छठ के मद्देनजर यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त, DGP ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश में दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यह निर्णय त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। डीजीपी ने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने दीपावली व छठ के त्योहार के मद्देनजर राज्य भर के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। इस संदर्भ में डीजीपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16 से 28 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों की अनुमति पर ही पुलिसकर्मियों को अवकाश प्रदान किया जाएगा।
छापेमारी कर पुलिस ने बरामद किए तीन लाख रुपये के अवैध पटाखे
लखनऊ के गोसाईगंज पुलिस ने मातन टोला मोहल्ले में छापेमारी कर मंगलवार देर रात तीन लाख रुपये कीमत के 114 किग्रा अवैध पटाखे बरामद किए। मौके से पुलिस ने पटाखों का भंडारण करने वाले आरोपित हसीब को भी गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से पुलिस को कोई लाइसेंस भी नहीं मिला है।
इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मातन टोला इलाके में छापेमारी की गई तो एक मकान के अंदर अवैध रूप से रखे गए पटाखों की खेप बरामद हुई। पटाखा रखने वाले हसीब से पूछताछ की तो उसने बताया कि पटाखे दीवाली में खपाने के लिए लेकर आया था। हालांकि, वह व्यवसाय से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इस पर पूरी खेप जब्त कर ली गई। साथ ही आरोपित को मौके से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।
