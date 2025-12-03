LDA Flats: अब आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा सौंपना शुरू करेगा एलडीए, मगर एक शर्त भी
माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों के आवंटियों को एलडीए ने बड़ी राहत दी है। अब केवल 25% धनराशि जमा कराकर वे फ्लैट का कब्जा पा स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों के आवंटियों को खुश करने वाली खबर है। कुल धनराशि का 25 प्रतिशत धन जमा कराकर एलडीए कब्जा सौंपेगा। एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा, आवंटी जल्द प्रक्रिया पूरी करके फ्लैटों में रहना शुरू कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच नवंबर को डालीबाग में सरदार पटेल आवासीय योजना के तहत लाटरी में चयनित गरीबों को आवंटन पत्र सौँपा था। 72 दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवास का आवंटन हो गया लेकिन, अभी तक किसी ने गृह प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक पेंटिंग व अन्य कार्य चल रहे थे साथ ही रजिस्ट्री आदि की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।
उल्लेखनीय है कि गरीबों के लिए फ्लैटों का निर्माण दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था। दो साल में डालीबाग में 2314 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए ने आवासीय योजना तैयार कराई। ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के तीन ब्लाक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 72 फ्लैट बनाए गए थे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों की कीमत केवल 10.70 लाख रुपये रखी गई थी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, सरदार पटेल योजना डालीबाग के सभी फ्लैटों का आवंटन हो चुका है। अब आवंटियाें को मूल्य का 25 प्रतिशत धन जमा करना होगा, इसके बाद रजिस्ट्री कराकर उन्हें कब्जा दिया जाएगा। ऐसे में आवंटी करीब ढाई लाख रुपये जमा करके फ्लैट पर कब्जा पा सकते हैँ। एलडीए ने गरीबों को ऋण दिलाने के लिए सोमवार को ही लोन मेले का आयोजन किया था।
