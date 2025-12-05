सस्ते में मिलेगा घर! सीएम योगी के निर्देश पर जरूरतमंदों के लिए आवास बनाएगा एलडीए, दो हेक्टेयर भूमि चिह्नित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गरीबों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) 1100 आवास बनाएगा। शारदा नगर विस्तार योजना रायबरेली रोड पर दो हेक्टेयर में आवासों के निर्माण का कार्य शुरू होगा। यह संयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच नवंबर को ही एलडीए व आवास विकास परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में आने वालों को आवास दिलाया जाए। एलडीए ने ठीक एक माह में आदेश का पालन शुरू कर दिया है।

एलडीए बोर्ड की 186वीं बैठक शुक्रवार को प्राधिकरण भवन में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई। इसमें 44 प्रस्ताव व एक अनुपूरक पर मुहर लगी। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया, शारदा नगर विस्तार योजना में एसटीपी के लिए 5.6 हेक्टेयर भूखंड पर एसटीपी के लिए आरक्षित करके नक्शा स्वीकृत किया गया था। उस पर सिर्फ 3.6 हेक्टेयर का ही जलनिगम ने उपयोग किया है। खाली पड़ी दो एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए 1100 आवास बनाए जाएंगे। बोर्ड ने योजना के मानचित्र में संशोधन पर मुहर लगा दिया है।

उल्लेखनीय है कि माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से छीनी गई डालीबाग की भूमि पर सरदार पटेल योजना बसाई गई। पांच नवंबर को एकता वन में आवंटियों को प्रमाणपत्र वितरण समारोह में योगी ने कहा था कि इस आवासीय योजना के लिए 8000 आवेदनों में 5700 आवेदन योग्य लोगों का था।