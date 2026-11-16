नैमिष नगर-वरुण विहार आवासीय योजना: आवेदकों को लॉटरी का एक और मौका, एलडीए ने पहली बार लागू की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नैमिष नगर व वरुण विहार आवासीय योजना के पहले चरण के भूखंडों की लॉटरी में जिनका नाम नहीं निकला, ऐसे असफल आवेदकों को 4000 भूखंडों के दूसरे चरण की लॉटरी में प्रतिभाग करने के लिए न तो बुकलेट खरीदनी पड़ेगी और न ही दोबारा पंजीकरण करना होगा।

वे सोमवार से एलडीए के पोर्टल पर सिर्फ अपनी सहमति देकर अगली लॉटरी में शामिल हो सकेंगे। वहीं जो आवेदक रिफंड का विकल्प चुनेंगे, उनकी पूर्व में जमा पंजीकरण धनराशि खाते में वापस कर दी जाएगी। लोग 15 दिन तक पोर्टल पर विकल्प का चयन कर सकेंगे। एलडीए पहली बार ऐसी व्यवस्था लागू कर रहा। लॉटरी का परिणाम आनलाइन अपलोड होने के बाद सोमवार से पोर्टल पर सहमति या रिफंड का दे सकेंगे। 38457 लोगों ने कराया था पंजीकरण असल में, नैमिष नगर व वरुण विहार योजना के प्रथम चरण में 4539 भूखंडों के लिए आनलाइन 38457 लोगों ने पंजीकरण कराया था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया गया। इसमें जिन आवेदकों को भूखंड आवंटित नहीं हुआ, उनकी सुविधा के लिए आनलाइन विकल्प की व्यवस्था बनी है।