धनतेरस पर LDA का तोहफा: लखनऊ के नैमिष नगर और वरुण विहार योजना में 860 लोगों को मिले प्लॉट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने धनतेरस पर शुक्रवार को नैमिष नगर व वरुण विहार योजना के प्रथम चरण के आवेदकों में से 860 को भूखंड का आवंटन हुआ। शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतिम दिन की लाटरी में भी आवेदकों के हाथों से लकी ड्रा की पर्चियां निकलवाई गईं। अपने नाम की पर्ची खुलते ही किसी का चेहरा खिल उठा तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए।

बुधवार को लाटरी के पहले दिन दोनों योजनाओं के 2243, गुरुवार को दूसरे दिन 1436 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रतिष्ठान के जुपिटर सभागार में वरुण विहार योजना के प्रथम चरण की लाटरी ड्रा के अंतिम दिन 162, 288, 300 व 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 727 भूखंडों का लाटरी से आवंटन किया गया।