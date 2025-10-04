Housing Schemes Of LDA: लखनऊ के लोगों को एलडीए का बड़ा उपहार, लॉन्च की दो आवासीय योजना

LDA Launched Two Housing Schemes डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से खाली कराई गई 2314 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लांच कर रहा है। यहां ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के तीन ब्लाक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। योजना की लोकेशन काफी प्राइम है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ : त्यौहारों के मौसम में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बहुप्रतिक्षित अटल नगर व सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की है। इनकी बुकिंग शनिवार से शुरू गई है। दोनों योजनाओं में वन बीएचके व टू बीएचके के 2568 फ्लैट्स होंगे। इनकी कीमत आम आदमी की आय वाले लोगों के बजट में होगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दोनों योजनाओं के भवनों के लिए आनलाइन पंजीकरण चार अक्टूबर से तीन नवंबर तक खोलने का निर्देश दिया है। भवनों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से खाली कराई गई 2314 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लांच कर रहा है। यहां ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के तीन ब्लाक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। योजना की लोकेशन काफी प्राइम है।

यह 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित है। इस योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदरबाग व हजरतगंज चौराहा महज पांच से दस मिनट की दूरी पर है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन भवनों की कीमत 10.70 लाख रुपये रखी गई है। योजना में स्वच्छ जल व विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था व दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा मिलेगी।

देवपुर पारा में अटल नगर आवासीय योजना अल्प आय व मध्यम आय वर्ग के लोगों के आशियाने का सपना साकार करेगी। योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2496 फ्लैट्स होंगे। इसमें से 1832 भवन वन बीएचके और 664 भवन टू बीएचके के होंगे। इसमें भवन 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होगी।

एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का भी प्रविधान किया है। इससे आवंटियों व उनके परिवार में शामिल बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को आवागमन में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। योजना में स्वच्छ जल, विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन व किड्स प्ले एरिया व पार्किंग आदि की पर्याप्त सुविधा होगी।

पांच प्रतिशत धनराशि पंजीकरण शुल्क दोनों योजनाओं में पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से हो सकेगा। इसके लिए भवन की अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, वहीं आरक्षित वर्ग के लोग 2.5 प्रतिशत धनराशि ही जमा करेंगे।